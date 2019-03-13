ФСБ перекрыла схемы перевозки деталей оборонного назначения в Украину - Луценко

По словам генпрокурора, новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны благодаря тому, что оборонпром закупил по подобной схеме детали.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Федеральная служба безопасности России на прошлой неделе перекрыла все известные в настоящее время схемы перевозки деталей оборонного назначения в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и относительно обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

«Думаю, что не расскажу большого секрета, но для тех, кто одевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабандой из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, потому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», - сказал Луценко.

Он добавил, что «ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, те, которые нам пока известны, схемы перевозок».

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемаммасштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

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Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованы в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.