ФСБ перекрыла схемы перевозки деталей оборонного назначения в Украину - Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Федеральная служба безопасности России на прошлой неделе перекрыла все известные в настоящее время схемы перевозки деталей оборонного назначения в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и относительно обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
«Думаю, что не расскажу большого секрета, но для тех, кто одевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабандой из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе, потому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», - сказал Луценко.
Он добавил, что «ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, те, которые нам пока известны, схемы перевозок».
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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемаммасштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".
26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.
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Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованы в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.
4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.
11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.
12 марта, в ГБР заявили, что открыли производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере. В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.