"Укроборонпром" закупил через фирмы-прокладки комплектующие с 7-кратной переплатой - журналисты (видео)

"Укрспецэкспорт" переплатил за российские высотомеры для самолетов Ан-26 в семь раз.

Журналисты обнародовали новую часть расследования, согласно которой лица из окружения президента Петра Порошенко якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике.

В новой части расследования журналисты Bihus.info рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин и экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях.

"АН-26 - самый известный советский военно-транспортный самолет. По сей день эти самолеты стоят на вооружении в постсоветских странах. И по сей день эти страны ремонтируют их в Киеве, на заводе концерна "Укроборонпром" – "Завод 410 ЦА". Например, завод ремонтирует борта Национальной Гвардии Республики Казахстан", - говорится в расследовании.

Хотя ремонтировали АНы на “410-м заводе”, запчасти закупала компания "Укрспецэкспорт", которую тогда возглавлял Павел Букин. В августе 2016 года "Укрспецэкспорт" заключил договор на поставку запчастей с украинской фирмой ООО "АН Сервис". В системе Prozorro висит отчет об этом контракте, согласно которому 14,38 млн грн надо заплатить за непонятное "специмущество".

По данным финансовой отчетности "АН Сервис" – "Укрспецэкспорт" действительно перечислял фирме именно такую сумму. За шесть авиаприборов - высотомеров. Покупали три разные модели, по две штуки каждой – очевидно по комплекту на два самолета. Это были высотомеры РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства.

Такую технику действительно в Украину привезли. По данным таможни, произошло это через полгода после подписания контракта в январе 2017. Растормаживал высотомеры тот самый "АН Сервис", заявленная на границе стоимость не слишком отличалась от контрактной – 11,85 млн грн, а привезли их аж из ОАЭ. Местная фирма-отправитель (Double Power FZE) чтобы не светить военное назначение деталей – оформила их на экспорт как "запчасти для гражданских вертолетов". Сама компания Double Power FZE приобрела их у другой фирмы из тех же ОАЭ, которая, в свою очередь, покупала их уже непосредственно у российской "прокладки". По информации международной таможенной базы данных Import Genius, реальное назначение груза шифровалось начиная с Москвы и до непосредственно растаможки в Киеве.

Весной 2017 года концерн радостно объявляет - Украина успешно выполнила казахский контракт, сдала борты АН-26, и действительно в количестве 2 штук.

"Важный момент: чтобы избежать обвинений "вы перекрываете каналы поставки деталей" мы не публикуем данные отправителя этих деталей, а также первой “прокладки-получателя” в ОАЭ. (как и не публиковали данные о непосредственно контрабандистах в предыдущих сериях). Но отметим, что информация об этой перевозке содержится даже в международных таможенных базах и полностью документально подтверждена", - уточняют журналисты bihus.info.

В расследовании утверждается, что "Укрспецэкспорт" переплатил за высотомеры в семь раз.

"Как и в случае с контрабандными запчастями к бронетехнике, в истории с высотомерами – проблема не в российском происхождении деталей. Если это комплектующие крайне необходимы и никакой альтернативы нет, то можно порадоваться, что есть умельцы, способные обеспечить "Укроборонпром" необходимым", - говорится в расследовании.

Концерн в Украине купил высотомеры в "АН Сервис" за 14,38 млн грн, а "АН Сервис" на таможне задекларировал цену - 11,85 млн грн. Стоимость в 12 миллионов на таможне показали именно для того, чтобы цена в 14 млн в контракте - не вызвала вопросов. На самом деле то, что прилетело в Киев якобы за 12 миллионов гривен - вылетало из Эмиратов в пять раз дешевле.

Согласно таможенной декларации и свидетельства Double Power FZE из Эмиратов, цена груза - 90 тысяч долларов. Это меньше, чем 2,5 миллиона гривень на то время. "Можно было бы предположить, что стоимость занизили в Эмиратах – например, чтобы не платить таможенные платежи. Но это не имело смысла. Город Шаржа, через которое везли высотомеры, это свободная экономическая зона. Ноль таможенных платежей. Ничего занижать не надо", - отмечается в расследовании.

Как выяснили журналисты, в международной таможенной базе Импорт Джиниус указано: из Москвы груз вылетал с ценой даже меньше 90 тысяч долларов. "Это означает, что на самом деле высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем государственный концерн любезно заплатил за них Гладковскому-младшему с бандой", - говорится в расследовании.

Журналисты убеждены, что тогдашний руководитель "Укрспецэкспорта" Букин прекрасно знал, что высотомеры не стоят столько, сколько компания за них платит.

Договор с "АН Сервис" возглавляемый Букиным "Укрспецэкспорт" заключил 26 августа 2016 года. Менее через неделю компания перечислила фирме аванс, при чем необычно большой – аж 80% от суммы контракта. Согласно финансовой отчетности фирмы – уже 31 августа 2016 она начала получать транши, в целом за неделю – на нее сбросили 11 501 799,99 грн. После доставки высотомеров, то есть после полного исполнения контракта, фирме перечислили остаток – 2 875 450 грн.

"Судя по переписке участников схемы, большую часть этих денег - тот самый беспрецедентный аванс в 80% - обналичили и разделили еще до того, как привезли товар. Это становится понятным из переписок Жукова с Игорем Гладковским и Букиным", - утверждается в расследовании.

Бухгалтерия группы, кстати выглядела вот так – обратите внимание, суммы траншей "Укрспецэкспорта" на "АН Сервис" совпадают до копейки, то есть сомнений нет – речь идет именно об афере с висотомірами. Эти "расчеты" Жукову присылал еще один участник аферы с высотомерами - Станислав Хош, это еще один бывший сотрудник концерна, экс-заместитель директора "Укринмаша", который также является частью "Укроборонпрома".

Судя из этих подсчетов, официальная часть которых подтверждается данными российской, эмиратской и украинской таможни, а также финансовыми отчетностями украинских компаний схемы - государственный концерн заплатил 580 тысяч долларов за товар, чистая стоимость которого – 85 тысяч долларов.

Если добавить реальные транспортные расходы – высотомеры можно было привезти в Украину за 120 тысяч. То есть по-честному – пятикратная переплата с all-inclusive по покупке и доставке.

Подсчитывая доходы организаторов схемы журналисты выяснили, что из 460 тысяч долларов переплаты группировка потратила 160 тысяч на организацию аферы: обнал, транзитные фирмы, растаможка по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тысяч долларов.

"А теперь – перейдем к распределению плюшек. Розовая бумажка сверху – Жуков пересылал Гладковскому-младшему. Из нее видно, как делили первый, авансовый, транш за высотомеры. Вместе с бумажкой Жуков расписал и судьбы. "Паши 10" - это очевидно, про 10 тысяч долларов отката Павлу Букину. Во-первых, именно так Жуков с Игорем между собой называли директора "Укрспецэкспорта", и больше никого. Во-вторых, никакого другого Паши в схеме не фигурировало. Скажем откровенно, как на директора предприятия, с которого содрали 14 миллионов – доля в 10 тысяч долларов выглядит жалко. Особенно на фоне всеобщего распила 300 тысяч долларов и долей других участников", - говорится в расследовании журналистов.

Отдельно следует обратить внимание "ОВ 30". "ОВ – это Олег Владимирович. Гладковский-старший. Именно под таким кодовым именем "ОВ" он проходит в переписке сына, Жукова и руководителей оборонных предприятий. Заместителю секретаря Совета Национальной Безопасности, президентском "смотрящему" за оборонкой – 30 тысяч долл. Это удел лишь от аванса за высотомеры. Как делили остаток, к сожалению, неизвестно", - говорится в расследовании.

Но что из переписки известно, так это то, что Гладковскому-старшему участники схемы отчисляли долю не только с высотомеров.

"История об авиаприборах – это лишь капля в море. Один контракт. А их у мальчиков были десятки. Как мы уже рассказывали в первой части расследования, только на запчастях для бронетанковой техники, три их фирмы-прокладки прокачали 250 млн грн от оборонных заводов. И судя по разговорам Игоря Гладковского с Жуковым, судьба папы – должна быть и там", - говорится в расследовании bihus.info.

Видео: BIHUS info