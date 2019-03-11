Коррупция в Укроборонпроме: журналисты рассказали о причастности НАБУ и ГПУ (видео)

Также журналисты рассказали, как военная прокуратура "слила" дело о подозрении в хищениях.

Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура причастны к Коррупционным схемам в Укроборонпроме.

Об этом говорится в заключительной части расследования журналистов Bihus.Info о коррупции в оборонной сфере и причастности к ней правоохранительных органов, передает НВ.

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По данным журналистов, и НАБУ, и ГПУ имели отношение к делу. Журналисты заявили, что практически все силовые структуры заводили уголовные дела против компаний “золотых мальчиков”.

По их данным, налоговая, Нацполиция, СБУ, прокуратура, НАБУ “начинали, но или прятали, или спускали расследование на тормоза”, а сами расследования пропадали не бесплатно.

Кроме того, была обнародована переписка Андрея Рогозы и Виталия Жукова, в которой они обсуждали, сколько взяток отнести. Рогоза жаловался другу с СБУ, что в ГФС дела закрывать легко, а в ГПУ - сложно и дорого. Суммы взяток составляли тысячи долларов.

Также журналисты рассказали, как военная прокуратура "слила" дело о подозрении в хищениях.

В расследовании говорится и о том, что ГФС накрывала конвертцентры, через которые обналичивали деньги оборонных заводов. Затем под подозрение попадала «Оптимумспецдеталь»

В скандал попало и НАБУ. Бюро написало письмо концерну «Укроборонпром», в котором перечислило список рисковых компаний, среди которых была «Оптимумспецдеталь».

В переписке "мальчиков" идет разговор о том, что первый замглавы Бюро Гизо Углава должен решить этот вопрос. В итоге, через некоторое время Бюро исключило данную компанию из списка нежелательных компаний.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.