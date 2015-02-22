Кернес: расшатать ситуацию в Харькове не удастся

Об этом он заявил в своем обращении к харьковчанам, текст которого размещен на официальном сайте Харьковского горсовета.

«Те, кто с помощью подобных акций думают расшатать ситуацию в городе, - я уверен, своего не добьются. Харьков был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. А акции «устрашения» - такие, как сегодняшний взрыв - будут только объединять харьковчан вокруг наших общих ценностей: мира, единой страны и неприятия терроризма», - подчеркнул Кернес.

По его словам, Харьков всегда был толерантным городом. «У нас никогда не было конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве. Мы всегда находили общий язык друг с другом. И то, что произошло сегодня, - я уверен, привнесено в Харьков извне», - сказал мэр.

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«Я призываю горожан в эти тяжелые для города дни воздержаться от любых радикальных действий в ответ на совершенное против нас - жителей Харькова - теракт. Я надеюсь, что у правоохранителей хватит сил и умения найти и передать в руки правосудия виновных в этом взрыве», - добавил Кернес.

Городской голова выразил соболезнование всем родственникам погибших.

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Как сообщал УНИАН, взрыв в Харькове произошел сегодня во время мирного шествия в память о погибших героях ”Небесной сотни” и участников АТО. Погибли два человека и 10 ранены, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии.

В городе введен наивысший уровень террористической угрозы. СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию ”в результате которой уже задержаны 4 участника подрыва и изъятое оружие, включая гранатомет”.

23 февраля в Харькове объявлен днем траура.