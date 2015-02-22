В Харькове начато проведение антитеррористической операции - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Харькове введен наивысший уровень террористической угрозы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

”В связи с террактом, который состоялся в Харькове, во время которого, по предварительным даным, погиб один милиционер и один гражданский, а также пострадали пятеро милиционеров и четверо мирных граждан, в городе введен высокий уровень террористической угрозы и начато проведение антитеррористической операции”, - сказал Турчинов.

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По его словам, во время мирного шествия, посвященного памяти погибших на Майдане, было использовано управляемое взрывное устройство направленного действия.

Секретарь СНБО сообщил, что СБУ совместно с МВД начали антитеррористическую операцию, в результате которой уже задержаны четверо участников подрыва и изъято оружие, включая гранатомет”.

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”Антитеррористическая операция продолжается”, - сказал Турчинов, добавив, что по информации, имеющейся в СБУ группа, которая осуществила теракт, проходила обучение в Белгороде РФ.

”Это лишний раз свидетельствует о том, что террористическая кампания, которая осуществляется в Украине, имеет одних и тех же заказчиков и организаторов, что и агрессия на Востоке”, - отметил Турчинов.