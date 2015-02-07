Порошенко: Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина не нуждается в миротворческих силах Организации Объединенных Наций, а необходимо, чтобы российские войска покинули нашу страну.

Об этом глава государства заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), передает корреспондент УНИАН.

"Можете ли вы представить, чтобы организовать возможность размещения миротворческих сил, мы нуждаемся в меньшей мере при помощи Совета безопасности ООН принятия решения, на что уйдет как минимум полгода. Можете ли вы представить, что за эти полгода агрессор будет убивать украинских граждан? Потому это не является немедленной необходимостью для нас. Мы нуждаемся сейчас не в миротворческой операции, а прекращении огня и выводе иностранных войск", - подчеркнул Порошенко.

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Вместе с тем президент заявил, что без иностранных войск и после восстановления контроля Украиной над своими международно признанными границами, мир и стабильность вернутся в страну в течение нескольких недель.

"Я обещаю вам. И в этой ситуации мы не нуждаемся в миротворчестве или других вещах, только лишь граница должна быть закрыта, а войска выведены", - подытожил Порошенко.