Порошенко показал в Мюнхене военные билеты солдат РФ, "заблудившихся" в Украине

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал участникам Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) военные билеты российских солдат, которые "заблудились" на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, билеты он показал во время выступления на конференции.

Читайте такжеСБУ: Россия скрывает гибель своих военных в Украине, подменяя документы погибших

"Это паспорта и военные билеты российских солдат, которые "заблудились" на территории Украины", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Джо Байден обсудили развитие переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.