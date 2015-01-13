200 из 3,5 тысяч человек, получивших статус участника АТО, не участвовали в боях - Минюст (видео)
В Министерстве юстиции заявляют, что на сегодня статус участника антитеррористической операции получили 3,5 тыс. человек, из которых около 200 не являются субъектами АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко.
«Мы общаемся с межведомственной комиссией. В настоящее время более 3,5 тыс. лицам уже предоставлен статус участников боевых действий, из них только около 200 лиц не относятся к субъектам АТО, в том числе два человека - от Минрегионстроя, в том числе и Исаенко (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрий Исаенко)», - сказала Козаченко.
Она отметила, что по этому поводу написала докладную записку министру юстиции Павлу Петренко.
«Информация была получена 6-го числа и 6-го была написана докладная, и сегодня фактически второй рабочий день, еще не встречалась и не уточняла, но я очень хочу, чтобы эта информация дошла до Кабинета министров», - сказала Козаченко.
По ее словам, информация о получении Исаенко статуса участника АТО стала известна благодаря запросу Общественного совета в межведомственную комиссию.
«Мы будем сотрудничать относительно должного, объективного рассмотрения этой информации»,- заверила Козаченко.
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Она также подчеркнула, что любое лицо, которое законно участвовало в АТО, имеет право на получение статуса участника боевых действий.
По словам Козаченко, если речь идет о подделке документов, то этим вопросом должны заниматься соответствующие органы.
«Это вопрос к прокуратуре, силовым структурам», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня внефракционные народные депутаты Борислав Береза и Владимир Парасюк заявили, что депутаты заставили заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Исаенко написать заявление об отказе от статуса участника антитеррористической операции.
В частности, Береза на своей странице в Facebook написал, что Исаенко незаконно получил статус участника АТО, «чтобы не попасть под люстрацию».
Как сообщил в кулуарах журналистам Парасюк, Исаенко написал заявление об отказе от статуса участника АТО после того, как несколько народных депутатов подошли к нему, когда он присутствовал в правительственной ложе в парламенте, и задали ему вопрос: «Откуда у него статус и где именно он воевал?». Парасюк продемонстрировал журналистам заявление Исаенко об отказе от статуса участника боевых действий в зоне АТО.