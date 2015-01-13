200 из 3,5 тысяч человек, получивших статус участника АТО, не участвовали в боях - Минюст (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко.

«Мы общаемся с межведомственной комиссией. В настоящее время более 3,5 тыс. лицам уже предоставлен статус участников боевых действий, из них только около 200 лиц не относятся к субъектам АТО, в том числе два человека - от Минрегионстроя, в том числе и Исаенко (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрий Исаенко)», - сказала Козаченко.

Она отметила, что по этому поводу написала докладную записку министру юстиции Павлу Петренко.

«Информация была получена 6-го числа и 6-го была написана докладная, и сегодня фактически второй рабочий день, еще не встречалась и не уточняла, но я очень хочу, чтобы эта информация дошла до Кабинета министров», - сказала Козаченко.

По ее словам, информация о получении Исаенко статуса участника АТО стала известна благодаря запросу Общественного совета в межведомственную комиссию.

«Мы будем сотрудничать относительно должного, объективного рассмотрения этой информации»,- заверила Козаченко.

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Она также подчеркнула, что любое лицо, которое законно участвовало в АТО, имеет право на получение статуса участника боевых действий.

По словам Козаченко, если речь идет о подделке документов, то этим вопросом должны заниматься соответствующие органы.

«Это вопрос к прокуратуре, силовым структурам», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня внефракционные народные депутаты Борислав Береза и Владимир Парасюк заявили, что депутаты заставили заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Исаенко написать заявление об отказе от статуса участника антитеррористической операции.

В частности, Береза на своей странице в Facebook написал, что Исаенко незаконно получил статус участника АТО, «чтобы не попасть под люстрацию».

Как сообщил в кулуарах журналистам Парасюк, Исаенко написал заявление об отказе от статуса участника АТО после того, как несколько народных депутатов подошли к нему, когда он присутствовал в правительственной ложе в парламенте, и задали ему вопрос: «Откуда у него статус и где именно он воевал?». Парасюк продемонстрировал журналистам заявление Исаенко об отказе от статуса участника боевых действий в зоне АТО.