Оппозиционный блок может обратиться в КС относительно сегодняшнего голосования - Бойко
23:15, 28 декабря 2014Политика
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Лидер фракции Опозиционный блок Юрий Бойко отмечает, что его фракция может обратиться в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время голосования на сегодняшнем заседании.
Оппозиционный блок может обратиться в КС относительно сегодняшнего голосования
Об этом он сказал на брифинге в парламенте.
«Мы оставляем за собой право обратиться в Конституционный Суд с заявлением о неконституционном способе голосования, которое было проведено сегодня в Верховной Раде . Голосование за законы по изменению в Налоговый и Бюджетный кодексы», - подчеркнул он.
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В частности, Бойко отметил, что депутаты «с голоса, в нарушение всех регламентных норм, голосовали за законы, которые были выгодны коалиции».
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