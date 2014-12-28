Оппозиционный блок может обратиться в КС относительно сегодняшнего голосования - Бойко

Об этом он сказал на брифинге в парламенте.

«Мы оставляем за собой право обратиться в Конституционный Суд с заявлением о неконституционном способе голосования, которое было проведено сегодня в Верховной Раде . Голосование за законы по изменению в Налоговый и Бюджетный кодексы», - подчеркнул он.

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В частности, Бойко отметил, что депутаты «с голоса, в нарушение всех регламентных норм, голосовали за законы, которые были выгодны коалиции».