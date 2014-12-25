Лещенко: полномочия Турчинова расширили незаконно, кому-то придется бежать из страны

Об этом заявил журналистам депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко в кулуарах парламента, пишет Украинская правда.

"Позавчера (23 декабря) Верховная Рада провалила этот закон. После этого было голосование повторное второе чтение. С этого момента началось повторное второе чтение, что означает, что все 400 депутатов имели право в течение 10 дней подавать поправки к этому законопроекту. Мы подали поправки вчера, в 14:47 в Верховной Раде", - пояснил он.

После этого не голосовать поправку в сессионном зале нельзя было, подчеркнул Лещенко.

"Мы сегодня приходим в Верховную Раду, мы не голосуем за то, чтобы вернуться к этому вопросу. Как этот вопрос всплывает в повестке дня? - Непонятно. Пашинский зачитывает какой-то законопроект - "с голоса", ни у кого на руках не было ни одного листа бумаги!.. Даже те, кто вслушивался - не могли понять, о чем идет речь, потому что не было сравнительной таблицы", - возмутился депутат.

Читайте такжеКличко срочно вызвали на заседание СНБО"Он был обязан поставить по настоянию автора поправки эту поправку, потому что это было предусмотрено регламентом. Вместо этого они голосуют за основу и в целом. И все - решение принято", - говорит Лещенко.

По его словам, на депутатов давят соратники премьера Арсения Яценюка.

"Турчинов шантажирует всю Верховную Раду... Тем, что он не будет работать, тем, что "Народный Фронт" куда-то выйдет", - сказал Лещенко.

"Нагнули всех через колено - и приняли решение, которое противоречит Конституции и законам (не по одному, а по многим пунктам - и регламента, и Конституции). Это просто не налазит ни на одну голову", - добавил он.

По словам депутата БПП, представители "Самопомочи" тоже подписывались за поправки.

"Мы будем работать принципиально. Но я думаю, что эта Верховная Рада не досидит до конца своих полномочий. То, что они делают, - это возвращение к традициям Виктора Федоровича Януковича и кому-то придется бежать из страны", - заявил Лещенко.

В своем Facebook Лещенко также написал, что действующий парламент повторяет ошибки 16 января 2014 года, голосуя за закон о СНБО, который создает новую ветвь власти с СНБО и наделяет Турчинова полномочиями вице-президента".

"Народный фронт" шантажом и попранием закона продавил решение, которое мы будем расхлебывать много лет. Если в Украине произойдет реванш, вспомните потом эту мою запись", - отметил Лещенко.

Он также отметил, что разочаровался в спикере Владимире Гройсмане.

Как известно, 25 декабря на утреннем заседании Верховной Рады депутаты приняли закон о СНБО во втором чтении за основу и в целом. Его поддержали 253 народных депутата.