Рада таки расширила полномочия СНБО (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 народных депутата из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием с голоса был внесен ряд поправок в данный законопроект. В частности, они касаются того, что полномочия СНБО должны отвечать Конституции и законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в Закон "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" об усовершенствовании координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны», внесенный президентом Украины.

За соответствующий проект закона проголосовали 223 (при необходимых 226) народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции “Самопомич”, Радикальной партии, “Оппозиционный блок”.

ВР отправила соответствующий проект закона на повторное второе чтение.