Гройсман заявляет, что для разговоров о введении военного положения нет оснований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос относительно законопроекта о внесении изменений в закон об СНБО и относительно того, что, по мнению экспертов, такой закон свидетельствует о подготовке к военному положению.

“Я не вижу никаких оснований говорить о том, что Украина принимает какие-то решения относительно введения военного положения”, - сказал председатель ВР.

Одновременно Гройсман отметил необходимость приводить в соответствие законодательство и улучшать качество управления процессами, в том числе в сфере национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеКабмин расширил перечень общественно полезных работ в условиях военного положенияОн напомнил, что принятый сегодня в первом чтении соответствующий законопроект будет доработан по сокращенной процедуре второго чтения и должен быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, во вторник, 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон"О Совете национальной безопасности и обороны Украины" относительно совершенствования координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны», внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Законопроектом предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий президента в соответствии со статьями 108, 109, 110 и 111 Конституции Украины, исполнение обязанностей председателя СНБО возлагается на председателя Верховной Рады. В ныне действующем законе такие полномочия возлагаются на премьер-министра.

Предусмотрено, что СНБО может принимать решения по ряду вопросу, в том числе неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины. Кроме того, СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны, подает президенту соответствующие выводы и предложения.