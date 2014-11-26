СБУ поймала мародеров, которые выдавали себя за украинских военных

В зоне АТО контрразведка СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые под видом правоохранителей и бойцов добровольческих батальонов совершали преступления против мирного населения с целью дискредитировать украинские вооруженные формирования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В г. Курахово Донецкой области задержаны двое местных жителей, 1978 и 1979 г.р., которые, представляясь сотрудниками СБУ, военной комендатуры или бойцами одного из украинских добровольческих батальонов, вымогали у местных жителей деньги, забирали силой имущество и автомобили", - сказано в сообщении.

В отношении обоих задержанных боевиков начато уголовное производство по ст.ст.189 и 289 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, незаконное завладение транспортными средствами). По решению суда злоумышленники находятся под стражей.

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