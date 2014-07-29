Чуркин не считает мародерами людей, разграбивших вещи жертв катастрофы Боинга

Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, пишет Gordonua.

"Почему это делается? Почему собирают местные жители что-то? Потому что это падает им на голову буквально", – заявил Чуркин.

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"Мы имеем дело с трагической ситуацией, не будем же ее усугублять, используя такого рода лексикон, как "мародеры". Не могли бы вы привести мне хотя бы один пример мародерства на месте трагедии? Я бы сказал, что это – непрофессионализм журналистов да и политиков использовать такого рода слова", – сказал российский представитель в ООН.

По данным СНБО, боевики собирали с тел погибших в авиакатастрофе личные ценные вещи, а также кредитные карточки.

Ранее Чуркин назвал "конфузом" то, что боевики сбили малайзийский самолет.