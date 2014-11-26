Боевики за сутки полсотни раз обстреляли позиции АТО - Тымчук
11:05, 26 ноября 2014Политика
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На протяжении суток зафиксировано порядка 50 обстрелов российско-террористическими войсками позиций украинских войск.
REUTERS
Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».
На луганском направлении зафиксированы острелы 16 раз, донецком – 16, и дебальцевском – 15 раз.
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В районе н.п.Донецк командование боевиков активно проводит переформирование своих тактических групп. Некоторые группы усиливаются, некоторые расформировываются с передачей «личного состава» в состав других бандформирований, что вызывает конфликты в среде боевиков из расформированных групп. Для проведения данных организационно-штатных мероприятий основные силы противника, оперирующие на этом направлении, ранее были отведены от линии соприкосновения с украинскими войсками.
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