Боевики за сутки полсотни раз обстреляли позиции АТО - Тымчук

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

На луганском направлении зафиксированы острелы 16 раз, донецком – 16, и дебальцевском – 15 раз.

Читайте такжеПод Донецком боевики переформировывают тактические группы – ИС

В районе н.п.Донецк командование боевиков активно проводит переформирование своих тактических групп. Некоторые группы усиливаются, некоторые расформировываются с передачей «личного состава» в состав других бандформирований, что вызывает конфликты в среде боевиков из расформированных групп. Для проведения данных организационно-штатных мероприятий основные силы противника, оперирующие на этом направлении, ранее были отведены от линии соприкосновения с украинскими войсками.