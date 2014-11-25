Боевики сегодня 16 раз пытались атаковать позиции военных

Сегодня, по состоянию на 13.00, террористические группировки 16 раз безуспешно пытались атаковать подразделения сил АТО.

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