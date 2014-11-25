Боевики сегодня 16 раз пытались атаковать позиции военных

15:48, 25 ноября 2014
Политика
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Сегодня, по состоянию на 13.00, террористические группировки 16 раз безуспешно пытались атаковать подразделения сил АТО.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись в населенных пунктах: Верхняя Ольховая, Станично-Луганское, Трехизбенка, Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Веселое, Тоненькое, Новотроицкое, Майорск, Павлополь, Чермалык.

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Потери среди гражданского населенияуточняются, говорится в сообщении.

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