Боевики сегодня 16 раз пытались атаковать позиции военных
15:48, 25 ноября 2014Политика
0
Сегодня, по состоянию на 13.00, террористические группировки 16 раз безуспешно пытались атаковать подразделения сил АТО.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что обстрелы велись в населенных пунктах: Верхняя Ольховая, Станично-Луганское, Трехизбенка, Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Веселое, Тоненькое, Новотроицкое, Майорск, Павлополь, Чермалык.
Читайте такжеБоевики на Луганщине 7 раз обстреляли военных, один ранен
Потери среди гражданского населенияуточняются, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter