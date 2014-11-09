Заявление ЕС: Россия должна остановить движение войск и техники в Украину и вывести те, что уже есть на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя относительно последних событий в Украине, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Последние отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине относительно конвоев со значительным количеством тяжелого вооружения, танки и войска без опознавательных знаков в сепаратистских районах, которые движутся на запад, является очень тревожным фактором. Это происходит в дополнение к сообщениям о тяжелых ночных обстрелах в Донецкой области и отчетам последней недели об увеличении движения войск и техники", - отмечается в заявлении.

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Верховный представитель подчеркнула, что крайне важно избежать любой эскалации военных действий.

"Все стороны должны сейчас показать максимальную сдержанность, строго придерживаться своих обязательств в рамках Минского протокола и меморандума и вернуться к сотрудничеству с целью поиска мирного и устойчивого решения на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула Могерини.

В связи с этим она призвала Россию "в этом отношении полностью взять на себя ответственность, в том числе, предотвратить любое дальнейшее движение военных, оружия или бойцов со своей территории на территорию Украины, вывести любые войска, вооружение и технику, которые находятся под ее контролем, с Украины", а также использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы те "добросовестно выполнили обязательства, взятые в Минске".