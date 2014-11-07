Украина передала ЕС подробную информацию о войсках РФ на Донбассе
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини получила подробную информацию о вторжении российских войск в Украину и росте их количества.
Эту информацию Федерике Могерини передал постоянный представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев. Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.
Читайте такжеРоссия хочет расколоть страны ЕС - Могерини
"Накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, запланированного на 17 ноября, представитель Украины при ЕС Елисеев передал верховному представителю ЕС Федерике Могерини подробную информацию о российских военных группировках, которые незаконно вторглись на территорию Украины, и фактах их дальнейшего наращивания", - сообщили в представительстве.
В сообщении отмечается, что это было сделано в контексте усилий украинских властей, направленных на мобилизацию поддержки Украины со стороны ЕС в вопросе обеспечения выполнения Москвой взятых на себя обязательств относительно деэскалации ситуации на Донбассе.