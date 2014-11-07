Кремль сменил позицию относительно псевдовыборов боевиков: «Уважаем, но не признаем»
14:14, 07 ноября 2014Политика
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Позиция Москвы по выборам в "ДНР" и "ЛНР" выражена словами МИД "уважаем", но они не значат "признаем".
REUTERS
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.
"Официальная позиция России выражена в коротком, но емком заявлении МИДа по итогам выборов. Там используется слово "уважаем", — сказал Ушаков.
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Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли поставить знак равенства между терминами "уважаем" и "признаем" касаемо прошедшего в самопровозглашенных республиках голосования, он ответил: "это разные слова".
"Слово "уважаем" избрано специально", — добавил он.
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