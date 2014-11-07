Кремль сменил позицию относительно псевдовыборов боевиков: «Уважаем, но не признаем»

14:14, 07 ноября 2014
Политика
1 0

Позиция Москвы по выборам в "ДНР" и "ЛНР" выражена словами МИД "уважаем", но они не значат "признаем".

REUTERS

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.

"Официальная позиция России выражена в коротком, но емком заявлении МИДа по итогам выборов. Там используется слово "уважаем", — сказал Ушаков.

Читайте такжеПутин отказался встречаться с "руководством" ДНР и ЛНР

Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли поставить знак равенства между терминами "уважаем" и "признаем" касаемо прошедшего в самопровозглашенных республиках голосования, он ответил: "это разные слова".

"Слово "уважаем" избрано специально", — добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter