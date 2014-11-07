Кремль сменил позицию относительно псевдовыборов боевиков: «Уважаем, но не признаем»

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.

"Официальная позиция России выражена в коротком, но емком заявлении МИДа по итогам выборов. Там используется слово "уважаем", — сказал Ушаков.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли поставить знак равенства между терминами "уважаем" и "признаем" касаемо прошедшего в самопровозглашенных республиках голосования, он ответил: "это разные слова".

"Слово "уважаем" избрано специально", — добавил он.