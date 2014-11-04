Москва на самом деле не признавала «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» - представитель ЕС

Об этом сообщает РАР со ссылкой на интервью Могерини немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.

"Мы должны посчитать не до тысячи, а до 100 тысяч перед тем, как признаем, что минский процесс потерпел фиаско", - сказала Могерини.

Она повторила свое мнение о том, что организованные пророссийскими боевиками так называемые «выборы» на самом деле являются нелегитимными, но отметила, что Россия на самом деле не признала их результатов.

По словам Могерини, официальная Москва заявляла о том, что "с уважением относится" к результатам проведенных 2 ноября «выборов», а не «признает» их, что на дипломатическом языке имеет кардинально разное значение. «Это создает нам определенное поле для маневра», - сказала она.

Могерини подчеркнула, что выступает за поиск дипломатического решения конфликта в Украине и готова «хвататься» за любые такого рода инструменты даже в случае обострения ситуации Россией.

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По ее словам, Минские договоренности должны создать "соответствующие рамки", которые бы позволили их реализовать. Могерини подчеркнула, что в этом должны быть заинтересованы как Украина, так и Россия, а также Евросоюз. "Нельзя отрицать, что сегодня это сложнее, чем два дня назад", - признала Могерини.

Она отметила, что введенные странами Запада санкции, безусловно, влияют на руководство России и приближенных к российской власти бизнесменов. "Мы, однако, не знаем ответа на вопрос, изменит ли Москва из-за этого свою политику", - сказала Могерини.