Кабмин назвал документы, необходимые для предоставления статуса участника боевых действий АТО

Перечень документов с образцами заявлений появился на Правительственном портале. Подать бумаги в Министерство обороны должны не бойцы, а командиры воинских частей и руководители других учреждений.

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Нужна заверенная печатью и подписью справка о непосредственном участии лица в АТО, выписки из приказов о выбытии или прибытии в воинскую часть после выполнения задач, копия удостоверений о командировке и список военнослужащих данной воинской части, которые принимали участие в АТО с указанием места и периода пребывания в АТО, а также выдержки из приказов командира, которые подтверждают участие.

Эти документы нужно подать в месячный срок после выполнения заданий.