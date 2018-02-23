Судьба Крыма имеет значение для всех нас - глава МИД Великобритании

По мнению чиновника, после незаконной аннексии Крыма все государства должны взвешенно и решительно выступить против России.

Ни одна страна не имеет права силой изменять границы любого независимого государства, как Россия сделала это с Крымом, так как от этого зависит безопасность каждой нации.

Об этом говорится в материале министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, приуроченном к годовщине аннексии Крыма Россией, пишет Крым. Реалии.

По словам Джонсона, чрезвычайно важно, чтобы государства придерживались ключевого принципа – не приобретать территорию силовым путем.

«От того, будет ли мир следовать этому принципу, зависит безопасность каждой нации. Именно поэтому судьба Крыма имеет значение для всех нас», – отметил британский министр.

По мнению чиновника, после незаконной аннексии Крыма все государства должны взвешенно и решительно выступить против России.

Читайте такжеГлава МИД Британии призвал не сдаваться в вопросе Крыма и продолжать давление на РФ«Это значит – поддерживать санкции, введенные против России за аннексию Крыма, до тех пор, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранять дальнейшие, более сильные санкции – пока не выполняются Минские договоренности», – заявил глава британского министерства.

Эти шаги должны продемонстрировать, что ни одна страна, независимо от ее размера, «не может расчленить своего соседа и нарушить международное право без последствий для себя», подчеркнул Джонсон.

Борис Джонсон ранее заявлял, что обратится к властям России с призывом прекратить попытки «дестабилизировать» Европу.

Отношения между Лондоном и Москвой ухудшились из-за разногласий в оценках ситуации в Украине и Сирии, а также из-за заявления о вмешательстве России во внутреннюю политику в Европе и США. Россия отрицает эти обвинения.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.