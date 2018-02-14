Решение о захвате Крыма принимал лично Путин - экс-депутат Госдумы (видео)

Решение об аннексии Крыма было принято по инициативе лично президента Российской Федерации Путина в ночь на 23 февраля.

Президент России Владимир Путин лично принял решение о начале аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года. Об этом заявил бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев во время допроса по делу о государственной измене экс-президента Януковича в Оболонском суде Киева.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы рассказал о полученном Януковичем $1 миллиарде за отказ от ассоциации с ЕС «Это информация с уровня участников этого совещания, что решение об аннексии Крымабыло принято в ночь с 22 на 23 февраля по инициативе лично президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Эту информацию я считаю достоверной», – сказал Пономарев.

По его словам, российские власти в феврале 2014 года имели результаты социологических опросов в Украине. В соответствии с ними президент Янукович, который устраивал Россию, уступал во втором туре вероятных досрочных выборов. Учитывая это, власти России имели несколько сценариев политики в отношении Украины.

«Один из сценариев имел в виду какое-то обострение на территории Крыма, чтобы на фоне обострения выбрать того кандидата, которого бы хотел Кремль. Но это не был план вооруженного захвата, это был план обострения, возмущения, угрозы, который бы позволил сохранить Украину целостной, а не захватить часть территории. Этот план по захвату отдельной части территории, насколько я понимаю, был очень эмоциональный. У Путина, когда он увидел события Майдана, – второй раз человек, которого он поддерживал, проиграл, на этот раз вынужден была бежать из страны, он (Путин – ред.) был вынужден лично заниматься его эвакуацией, сохранением его жизни, – и Путин воспринимал это как предательство со стороны международного сообщества, вторжением в сферу его личных жизненных интересов», – указал Пономарев.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.