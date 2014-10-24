Порошенко создал тайную группу для контроля работы таможни и фискальной службы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

«Создана президентом группа высокого уровня, руководителей этой группы мы не объявляем, чтобы никто не знал, на самом деле это очень высокопоставленное лицо из Администрации президента. Это группа высокого уровня, которая ежедневно осуществляет две вещи: первое - это мониторинг поступления в бюджет каждой таможни, каждого фискального учреждения; второе - там, где сразу видно по мониторингу, происходит ли контрабанда, или неуплата налогов, или другая коррупционная деятельность - идут решительные поручения президента и уголовные производства или отстранение от должности», - заявил Наливайченко.

«Там, где вы видите замену руководителей, в том числе и правоохранительных органов в регионах, - это очень часто является следствием того, что человек либо не справился, либо позволил контрабандистам провезти контейнеры, не уплатив в бюджет», - отметил глава СБУ.

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«У президента есть четкое видение того, что правоохранители любого ранга должны отойти от контрабанды, должны быть уволены и привлечены к ответственности», - заявил он.

«В системе СБУ проведена 100% ротация еще до закона об очищении власти среди наших представителей и руководителей по линии борьбы с коррупцией в каждой области. Также мой первый заместитель был заменен, который отвечает за работу и организацию борьбы с коррупцией и контрабандой», - отметил Наливайченко.