Наливайченко: 4 бывших офицеров СБУ арестованы за измену, 3 - в розыске

Об этом сегодня в эфире ”Еспресо.TV” заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

”Мы точно знаем - четверо (по состоянию на сегодня) предателей, офицеров высокого уровня арестованы. Еще два руководителя департамента, которые сбежали еще до наших назначений, - находятся в розыске. Я уже не говорю о самом Якименко (Александр - бывший глава СБУ - УНИАН), которой войдет в историю как первый и, надеюсь, последний, предатель, который предал и службу, и собственно, государство и еще перешел на сторону агрессора, причем открыто и нагло”, - сказал Наливайченко.

Читайте такжеНаливайченко надеется на возвращение в Украину денег, украденных экс-чиновникамиПо его словам, когда он впервые зашел в здание СБУ 24 февраля, на рабочем месте находился только один заместитель главы ведомства из семи.

Отвечая на вопрос, Наливайченко отметил, что, кроме Якименко, в настоящее время в России находятся два его заместителя, два руководителя ключевых департаментов, один из которых планировал разгон Майдана, собирал информацию на лидеров оппозиции и т.д.