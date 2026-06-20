Земле грозит новая напасть из-за глобального потепления: ученые бьют тревогу

Учёные предупреждают, что глобальное потепление приведёт к более частым резким переходам между засухами и ливнями.

Повышение температуры на планете может привести к учащению так называемых гидроклиматических "рывков" – резких переходов от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот. К такому выводу пришли учёные, изучившие влияние глобального потепления на речные бассейны Великобритании, пишет The Guardian.

По мере нагревания атмосферы она способна удерживать больше влаги, что усиливает экстремальные осадки. После длительной засухи пересохшая и уплотнённая почва хуже впитывает воду, поэтому сильные ливни чаще вызывают поверхностный сток, локальные наводнения, эрозию почв и ухудшение качества воды.

Не менее опасны и переходы от влажного периода к засухе. Обильные осадки могут создавать иллюзию достаточных запасов воды, однако резкое изменение погодных условий способно быстро привести к её дефициту.

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В частности, исследователи проанализировали почти 700 речных бассейнов Великобритании и смоделировали их состояние при повышении глобальной температуры на 2 и 4 градуса. Результаты показали, что частота как сухо-влажных, так и влажно-сухих переходов заметно возрастёт. В некоторых регионах число таких событий может увеличиться более чем вдвое по сравнению с концом XX века.

Авторы исследования отмечают, что традиционные методы борьбы с наводнениями и засухами могут оказаться недостаточными в условиях меняющегося климата. По их мнению, необходимо готовиться не к отдельным экстремальным явлениям, а к их последовательной смене, а также развивать системы хранения воды и региональные программы адаптации.

Ученые предупреждают о резком повышении температуры этим летом - что происходит

Американские климатологи предупреждают, что лето 2026 года может стать одним из самых жарких в истории. По прогнозам, средняя температура на Земле окажется почти на 1,9°C выше доиндустриального уровня, а концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордных значений. Учёные связывают это с выбросами от сжигания ископаемого топлива. Последствиями становятся более частые волны жары, сильные штормы и масштабные лесные пожары.

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