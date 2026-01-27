Во Львове на четыре дня подряд объявили желтую опасность: что происходит (инфографика)

Прогноз погоды во Львове на 27 января и ближайшие дни.

Во Львове и Львовской области на четыре дня объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 27-30 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

27 января погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение теплых атмосферных фронтов с юга.

По Львовской области будет облачно. Время от времени будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Слабый туман, кое-где слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0°...+5°. Во Львове сегодня ожидается +1°...+3°.

Сейчас на Львовщине продолжается оттепель. По данным синоптиков, погода текущей рабочей недели будет оставаться умеренно теплой и неустойчивой. Прогнозируется дождь (от небольшого до умеренного), местами с мокрым снегом. На дорогах - скользко, гололедица. Дополнительную опасность при такой погоде будут создавать снежные "шапки" и сосульки на крышах зданий. Температура будет колебаться около 0°: ночью будет преобладать незначительный "минус", а днем небольшой температурный "плюс".

