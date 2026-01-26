Во Львове ввели I уровень опасности (инфографика)

По городу и области на 26 января объявлено предупреждение от гидрометцентра.

Во Львове и Львовской области на сегодня, 26 января, объявили повышенный уровень опасности сразу по нескольким причинам. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением до первой половины дня 26 января порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Кроме этого, ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.

Видео дня

Из-за этого на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.

26 января погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.

Поэтому ожидается облачный день. Время от времени по территории Львовской области будет идти небольшой дождь. Слабый туман. Местами гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем +1°...+6°.

По городу Львову сегодня воздух прогреется до +2°...+4°.

В целом, по данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни во Львове сохранится относительно стабильная погода. Днем будет 0°...+3°, а ночью - около нуля градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: