Во Львове ввели I уровень опасности (инфографика)

Во Львове и Львовской области на сегодня, 26 января, объявили повышенный уровень опасности сразу по нескольким причинам. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"В ближайший час с сохранением до первой половины дня 26 января порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Кроме этого, ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.
Из-за этого на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
26 января погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.
Поэтому ожидается облачный день. Время от времени по территории Львовской области будет идти небольшой дождь. Слабый туман. Местами гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем +1°...+6°.
По городу Львову сегодня воздух прогреется до +2°...+4°.
В целом, по данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни во Львове сохранится относительно стабильная погода. Днем будет 0°...+3°, а ночью - около нуля градусов.