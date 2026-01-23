Во Львове синоптики объявили I уровень опасности: что будет с погодой

Предупреждение касается также Львовской области.

Во Львове на сегодня, 23 января, объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и городу Львову 23 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Кроме того, утром будет наблюдаться густой туман, из-за чего видимость составит всего 200-500 метров.

Из-за этого на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

23 января погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем по всей территории ожидается небольшой снег. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области от -4° до +1°, а во Львове термометры покажут 0°...-2°.

Погода 23 января - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет продолжаться ослабление морозов. По данным Укргидрометцентра, к нам будет распространяться влажный и более теплый воздух из Черного моря и Балкан, что приведет к облачному небу, из которого в большинстве областей будет идти небольшой снег.

Температура на северо-востоке страны -5°...-10°. На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории столбики термометров покажут -2°...-7°.

