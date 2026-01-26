27 января в Киеве будет мокрый снег и дождь

Температура в течение суток ожидается в пределах -3°...-1°.

Во вторник, 27 января, сильных морозов в Киеве не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -3°...-1°. Будет пасмурно и пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 741*744 мм ртутного столба. Ветер со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение прохлады.

Во Львове во вторник будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 27 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире во вторник ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -10°...-3°.

В Одессе 27 января - облачно, температура ночью -3°, днем +5°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, облачно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью -3°, днем +1°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -4°, облачно.

В Харькове - облачно, температура ночью -12°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, облачно.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, 0°...+9°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -6°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью -15°, днем -8°.

