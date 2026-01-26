27 января в Киеве будет мокрый снег и дождь

Во вторник, 27 января, сильных морозов в Киеве не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -3°...-1°. Будет пасмурно и пройдет небольшой мокрый снег с дождем.
Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 741*744 мм ртутного столба. Ветер со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение прохлады.
Погода 27 января
Во Львове во вторник будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ривне завтра облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Тернополе 27 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире во вторник ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -10°...-3°.
В Одессе 27 января - облачно, температура ночью -3°, днем +5°, небольшой дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, облачно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет облачно , ночью -3°, днем +1°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -10°, а днем -4°, облачно.
В Харькове - облачно, температура ночью -12°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -8°, днем -3°, облачно.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, 0°...+9°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -6°.
В Северодонецке - облачно, температура ночью -15°, днем -8°.