Проезд в Киеве может резко подорожать: эксперт рассказал о двух возможных сценариях

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет почти 65 грн, а в наземном транспорте – около 38 грн.

Себестоимость поездки в киевском транспорте резко отличается по разным подсчетам – от 21 до почти 65 грн. Эксперты назвали возможные сценарии повышения тарифов в столице и объяснили, чего ждать пассажирам, говорится в статье УНИАН.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене на 2026 год составляет 64,53 грн, а в наземном транспорте – 37,57 грн.

В то же время, по подсчетам общественной организации "Пассажиры Киева", себестоимость проезда в метрополитене составляет 26 грн, а в наземном транспорте – 21 грн за поездку. Там также критикуют официальные цифры, которые приводят в КГГА, называя их манипулятивными.

"Это информационные манипуляции, не имеющие ничего общего с реальностью, поскольку там заложены лишние расходы, в частности двойная амортизация, искусственное увеличение объема капитальных инвестиций в метрополитене на этот год. Соответственно, из-за такой ситуации и создается почва для того, чтобы пугать киевлян цифрами метрополитена по 65 гривень", – сказал транспортный аналитик Александр Гречко.

Насколько вырастет цена на проезд

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов сообщил о двух возможных базовых сценариях подорожания тарифа на общественный транспорт в столице.

Первый вариант, по его словам, заключается в умеренном росте тарифа до уровня других городов Украины. В таком случае Киев может установить цену в пределах 20-25 грн за поездку, ориентируясь на показатели западных городов, в частности Львова. Это, по словам Беспалова, будет выглядеть менее рискованно с политической точки зрения.

При этом, по его мнению, Киев может пойти и по второму сценарию, согласно которому столица поднимет тариф "на полную". Последний раз в столице так поступали в 2018 году, когда подняли стоимость проезда до 8 гривень.

"Худшее, что может сделать мэр, – это поднять тариф перед выборами. Поэтому они склонны к таким решениям, что, типа, давайте сделаем сразу плохо, обвалим, например, рейтинг сейчас, но потом люди привыкнут, и мы будем его возвращать каким-то другим образом", – сказал Беспалов.

Вероятность такого сценария эксперт оценивает примерно в 30%. В случае его реализации стоимость проезда в Киеве может превысить 30 грн и стать самой высокой в Украине.

"То есть две трети, я думаю, что Киев не решится и будет более консервативным. Одна треть – я все-таки ставлю на то, что Киев решится установить самый высокий тариф в Украине. Тогда Киеву нужно думать о тарифе примерно в 30+ гривень – и дальше, насколько хватит фантазии", – добавил Беспалов.

20 января стало известно, что в Киеве стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла на 5 гривень. Так, стоимость поездки на маршрутках уже составляет 20 гривень.

7 апреля городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. По словам мэра, подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной.

