В Харькове срочно объявили I уровень опасности: что произошло (инфографика)

Синоптики предупреждают жителей о опасности на дорогах.

В Харькове сегодня утром, 18 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"В ближайшие часы 18 марта с сохранением в течение дня по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 метров", – прогнозируют синоптики.

Видео дня

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Из-за тумана в Харьковской области введен I уровень опасности, желтый.

18 марта в Харьковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками по области. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем составит 2–7° тепла. В городе также пройдут небольшие осадки, а воздух днем максимально прогреется до 3–5° тепла.

19 марта сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура составит от 4° тепла до 1° мороза, днем повысится до 4–9° тепла.

20 марта будет облачно: ночью местами возможны небольшие осадки, днем существенных осадков не предвидится. Ветер останется 5–10 м/с. Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7–12° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7–12° тепла.

