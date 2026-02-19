Харьков скует льдом: в городе объявили I уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице.

В четверг, 19 февраля, в Харькове ожидается ухудшение погоды: город покроется льдом. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу и области в течение суток 19 февраля - гололед. На дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Кроме того, в Харьковской области будет ветер с порывами 15-20 м/с.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - призвали в гидрометцентре и объявили I уровень опасности, желтый.

19 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут умеренные осадки. Местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха по области днем от 3° мороза до 2° тепла, а в Харькове 0°...+2°.

20 февраля сохранится облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег, днем - снег и мокрый снег. Местами возможен гололед, на дорогах - гололедица. Ветер 7-12 м/с, ночью местами с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет морозной, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

21 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков уже не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер ослабнет до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -11°...-16°, а днем составит -1°...-6°.

