Будет ли этим летом невыносимая жара: эксперты рассказали о погоде в Украине

Это лето будет очень похоже на прошлогоднее.

Летом этого года будет достаточно дождей, а жара будет наблюдаться в отдельные дни. Об этом сообщила Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины (отдел физики атмосферы), пишет LB.ua.

Она отметила, что сейчас в прогнозах стоит ориентироваться скорее на лето 2025 года, а не на предыдущие – жаркие и душные. "Устойчивых жарких процессов, которые наблюдались еще два года назад в июле-августе, я не ожидаю", – сказала она.

В то же время отдельные дни будут жаркими. Впрочем, высокая температура не будет держаться, и в целом лето будет очень похожим на прошлогоднее.

"В прошлом году дождей уже было больше, чем в 2024-м, и в этом году тоже рассчитываем, что их будет немало. Потому что исключительные атмосферные процессы продолжаются уже полтора года и пока не заканчиваются", – спрогнозировала Мартазинова.

Погода на лето – какая будет температура

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии (Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины и НАН Украины), кандидат географических наук отметила, что согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов и Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки, лето в Украине ожидается теплым.

Средняя за сезон температура воздуха будет, вероятно, на 1-2 градуса выше нормы, а наиболее заметные аномалии возможны в северо-восточных областях.

Очень вероятно, что количество осадков за сезон будет в пределах климатической нормы, и только на северо-востоке будет наблюдаться дефицит. "Но такую аномалию (+1-2 градуса) дают практически каждый год, а на самом деле она может быть значительно выше. Это умеренный расчет, часто очень заниженный", – отметила эксперт.

Прогнозы обновляют в начале каждого месяца

В то же время, если какой-то долгосрочный прогноз имеет небольшую вероятность, то это еще не означает, что такой аномалии не будет. Так, все прогнозы свидетельствовали, что зима 2025-2026 годов будет теплой (30-40%), а вероятность сильных морозов составляла 10-30%.

"Для Закарпатья и южных областей прогноз аномальной теплой погоды оправдался, а вот в северных сработала вероятность 10-30%", – привела пример Балабух.

Она отметила, что прогнозы обновляют в начале каждого месяца, ведь поступает свежая информация от мировых прогностических центров. Поэтому прогноз на лето, сделанный в апреле или мае, может существенно отличаться.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань заявил, что холодная погода в Украине продлится до конца апреля.

Во второй половине текущей недели на синоптических картах появится скоростной пикирующий циклон, а уже 23-24 апреля часть Украины окажется в его тыловой части. Из-за этого в нашу страну будет поступать новая порция холодного воздуха из акватории Карского моря.

