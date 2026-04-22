До конца апреля о настоящем тепле можно забыть, – синоптик

Холодная погода в Украине продлится до конца апреля. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Во второй половине недели на синоптических картах появится скоростной пикирующий циклон, а уже 23-24 апреля часть Украины окажется в его тыловой части. Из-за этого в нашу страну будет поступать новая порция холодного воздуха из акватории Карского моря.

По прогнозу, временами будет идти дождь. Усиленный ветер будет усиливать ощущение прохлады, атмосферное давление будет ощутимо колебаться. Температура, в частности в Черкасской области, ночью будет +2°...+7°, а днем +6°...+11°.

"По предварительным оценкам, волна холода может быть более интенсивной, чем сейчас. Поэтому под угрозой находятся цветущие сады, а с высадкой рассады не спешим", – предупредил синоптик.

По его данным, этот холод пришел надолго.

"Ориентировочно до конца апреля о настоящем тепле можно забыть", – резюмировал эксперт.

Погода в Украине ухудшается - что известно

О том, что погода в Украине вскоре снова ухудшится, говорит и синоптик Наталья Диденко. Уже 23 апреля, по ее данным, погода в Украине усложнится и будет неблагоприятной – ожидаются осадки, временами даже сильные, и штормовой ветер.

