В пятницу, 12 декабря, в Киеве ожидается пасмурная, но относительно теплая как для этого времени года погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток ожидается от +6° до +8°. День будет пасмурный, а ближе к вечеру ожидается дождь.
Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится до 746-748 мм ртутного столба.
Погода 12 декабря
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
В Тернополе 12 декабря ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+7°.
В Одессе 12 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+11°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°, дождь.