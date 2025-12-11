Перед выходными, 12 декабря, в Украине будет довольно теплая, но влажная и ветреная погода. На западе, севере, а также в юго-восточных областях пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +5°...+9°, но ветер усилит ощущение прохлады. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Тернополе 12 декабря ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+7°.
- В Одессе 12 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+11°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°, дождь.
12 декабря - какой праздник, приметы погоды
12 декабря - Спиридона Тримифунтского. По приметам, если утро мрачное, то весна придет рано.