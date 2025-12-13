На сегодня по городу и области объявили І уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода охватит и территорию Харьковской области.

"В течение суток 13 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Также на дорогах образуется гололедица. "Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

13 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода. По области днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1°...-6°. В Харькове сегодня днем также без существенных осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут 0°...-2°.

14 декабря на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3°...-8°, днем 0°...-5°.

15 декабря будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°, днем 0°...-5°.

Вас также могут заинтересовать новости: