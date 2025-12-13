В некоторых облстях ожидается небольшой мороз.

В субботу, 13 декабря, в Украине будет сухо, но заметно похолодает. Температура снизится по всей стране до +1°...+5°, а на северо-востоке даже дне будет небольшой "минус". Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура снизится до +3°...+5°, но все равно это будет один из самых теплых регионов нашей страны. Осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями.

На севере Украины температура упадет до -4°...+1°. Тут также будет облачно с прояснениями, но без осадков благодаря антициклону.

Жителей востока Украины сегодня ждет холодная погода с температурой от -4° до 0°. Без осадков, облачно с прояснениями.

Сухая и прохладная погода ожидается и в центральной части нашей страны, где столбики термометров покажут -1°...+1°, а в Полтавской области похолодает до -4°...-2°.

В большинстве областей на юге Украины температура будет +3°...+5°, однако местами в Запорожской и Херсонской областях ожидается всего +1°...+3°.

Какой праздник 13 декабря, приметы погоды

13 декабря - апостола Андрея Первозванного. По приметам, если к этому дню уже выпал и лежит снег, то зима будет малоснежной и довольно теплой.

