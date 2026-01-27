Синоптики предупредили о сложной погоде в Днепре: объявлен I уровень опасности

Сегодня в Днепропетровской области ожидается зимняя непогода.

На вторник, 27 января, в Днепре объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сложная погода ожидается и по территории Днепропетровской области.

"27 января днем налипание мокрого снега, обледенение (6-19 мм), на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Видео дня

Кроме того, ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

27 января в Днепропетровской области будет облачно. Днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура по области -5°...0°, а в Днепре термометры покажут -5°...-3°.

В целом на текущей неделе погода в Днепропетровской области ожидается переменной. Перемещение атмосферных фронтов и поступление теплого, влажного воздуха с юга обусловят осадки различной фазы - от снега до мокрого снега, снега с дождем и дождя. Осадки будут от небольших до умеренных. Температура постепенно повысится.

"Такие погодные условия будут способствовать образованию гололеда, тумана, гололедицы на дорогах", - предупреждают синоптики.

27-28 января ожидается снег, с переходом в мокрый снег и дождь. Будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 27 января -5..-10°, 28 января -1..-6°; днем -2..+3°.

29 января - 1 февраля сохранится дождливая погода. Температуры составят +1..+6°.

Вас также могут заинтересовать новости: