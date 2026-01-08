В Днепре объявили I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

8 января в Днепропетровской области будет облачно, ожидается дождь и сильный ветер.

В Днепре и Днепропетровской области, где сегодня в результате российских обстрелов произошел блэкаут, объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 8 января в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В целом сегодня в Днепропетровской области будет облачно. Ожидается дождь. Ветер южный 7-12 м/с с порывами днем до 15-20 м/с. Температура по области +6°...+11°, в Днепре термометры покажут +7°...+9°.

Погода в Днепре - прогноз на ближайшие дни

8 и 9 января циклон с юга будет пересекать территорию Украины. Поэтому сегодня Днепропетровщина будет находиться в теплом секторе этого циклона. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура повысится: ночью 0...+5°, днем +2...+8°.

9 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, осадки перейдут в снег, температура снизится и составит в течение суток -1...-8°.

На выходных ожидается выход очередного южного циклона. Он принесет снег и усиление морозов. Ночью будет -5..-10°, днем 10 января -2..-7°, а 11 января -3..+2°.

"В целом погода будет переменчивой – с колебаниями температуры и осадками разной фазы, поэтому стоит следить за обновленными прогнозами и предупреждениями", – советуют синоптики.

