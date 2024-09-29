Снижение температуры ожидается на западе, севере и в Винницкой области.

Сегодня, 29 сентября, на западе Украины резко испортится погода. Ожидается существенное похолодание и дожди, местами - сильные. Негода доберется также до севера старны и Винницкой области. На юге, востоке и в большинстве центральных областей погода существенно не изменится - будет по-летнему тепло и сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Итак, в западных областях сегодня будет непогода. Ветер усилится, а температура упадет до +12°...+14°, только в Черновицкой и Хмельницкой областях воздух еще прогреется до +16°...+18°. Все это будет сопровождаться дождями, местами - сильными.

На севере Украины температура сегодня тоже снизится, +19°...+25°. Ожидается облачная погода с прояснениями. В Житомирской области будет пасмурно и пройдет дождь.

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Жителей востока Украины ждет сухой и теплый день с температурой +24°...+26°.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой области столбики термометров покажут +20°, а на остальной территории воздух прогреется до более комфортных +23°...+27°.

Жителей юга ждет сухая погода с переменной облачность и температурой от +24° до +28°. На побережье Одесской области ожидается до +22°.

Приметы погоды 29 сентября

Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет морозной.

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