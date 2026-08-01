Неаполь содрогнулся от мощного землетрясения: жители в панике выбегали на улицы (видео)

Подземные толчки вызвали перебои с электроснабжением, остановку поездов и метро, а также повредили здания.

К западу от итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Reuters.

После землетрясения пропало элекричество, остановились поезда и метро.

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Итальянская пожарная служба сообщила о незначительных повреждениях некоторых зданий в Неаполе и его окрестностях. При этом информации о пострадавших не поступало.

По сообщениям местных СМИ, это одно из самых сильных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в этом районе. Во время толчков жители нескольких кварталов выбежали на улицы.

Кампи-Флегрей, где произошло землетрясение - это густонаселённая вулканическая кальдера, охватывающая значительную часть западного Неаполя. В последние годы здесь всё чаще фиксируют сейсмическую активность, поэтому власти усилили мониторинг региона.

Италия относится к числу наиболее сейсмоактивных стран Европы.

В 2016 году серия мощных землетрясений в центральной части страны унесла жизни около 300 человек.

Самым разрушительным за последние десятилетия стало землетрясение магнитудой 6,9 в регионе Ирпиния в 1980 году, в результате которого погибли около 2700 человек.

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