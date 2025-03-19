Дождь окрасил береговую линию Ирана в багровый цвет.

На днях в Иране прошел "кровавый" дождь, во время которого вода окрасилась в ярко-красный цвет. Видео разлетелось по сети, собрав более миллиона лайков, пишет Independent.

Как сообщается, туристы увидели редкое зрелище кроваво-красной дождевой воды, стекающей по скале на пляж острова Ормуз на прошлой неделе.

Ученые говорят, что причиной этого необычного явления является состав местной почвы. Она содержит высокую концентрацию окисленного железа.

"Остров представляет собой соляной купол, насыпь из каменной соли, гипса, ангидрида и других эвапоритов, которая поднялась вверх через вышележащие слои породы", - пояснила Земная обсерватория НАСА.

Издание сообщает, что "кровавый" дождь обычно происходит, когда высокая концентрация красной пыли или частиц смешивается с осадками, придавая воде малиновый оттенок.

Однако в случае с иранским Ормузом, малиновый цвет береговой линии был результатом взаимодействия богатой железом красной почвы региона с дождевой водой.

Как сообщается, почва острова настолько богата минералами, что используется в качестве местной специи, играя важную роль в пищевой культуре региона. Красная почва используется для приготовления особого местного хлеба под названием "томши".

В то же время ученые предостерегают от использования почвы в кулинарии из-за содержания в ней тяжелых металлов.

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