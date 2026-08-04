Солнечный выброс добрался до Земли: прогноз магнитных бурь на 3 дня (график)

Сегодня ожидается шторм уровня G1.

Во вторник, 4 августа, геомагнитная обстановка останется неспокойной из-за влияния выброса корональной массы, который произошел на Солнце еще 30 июля. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

4 августа ожидается наиболее высокая геомагнитная активность. В течение суток возможны периоды магнитной бури уровня G1 (слабая). В этот день метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, повышенной утомляемостью, перепадами артериального давления и нарушениями сна.

5 августа влияние солнечного выброса начнет ослабевать. Геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется, хотя в первой половине дня еще возможны отдельные периоды повышенной активности. В целом магнитосфера будет переходить к спокойному состоянию.

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6 августа прогнозируется преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. После завершения воздействия коронального выброса магнитное поле Земли вернется к фоновым значениям, поэтому вероятность ощутимых магнитных бурь будет минимальной.

Что делать во время магнитных бурь - советы

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности соблюдать питьевой режим, избегать переутомления, высыпаться и по возможности сократить интенсивные физические нагрузки, особенно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

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