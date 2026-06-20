На Солнце засекли выброс: ученые рассказали о магнитных бурях 20 июня (график)

В последние дни сильных штормов на Земле не фиксируют.

Рабочая неделя прошла без серьезных магнитных бурь. На выходных, 20 и 21 июня, ситуация также ожидается спокойной, но есть вероятность кратковременных активных периодов. Об этом сообщает Британская геологическаяс служба.

По словам ученых, на выходных возможно небольшое усиление солнечного ветра из-за влияния корональной дыры. Ожидается, что геомагнитные условия останутся преимущественно спокойными, но существует небольшая вероятность коротких, изолированных периодов активности.

Как сообщается, рано утром 19 июня на Солнце произошло извержение филамента. Также есть верояятность небольшого выброса корональной массы. Однако не ожидается, что это приведет к значительному усилению геомагнитной активности.

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Ученые обнаружили необычные изменения на Солнце перед вспышкой

Ученые впервые обнаружили признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до ее начала. Наблюдая за вспышкой класса X9 в октябре 2024 года, исследователи заметили, что примерно за три часа до события в атмосфере Солнца начали расти яркость плазмы, скорость ее движения и турбулентность. За 15–20 минут до вспышки нестабильность резко усилилась. Специалисты считают, что такие сигналы могут помочь создать системы раннего предупреждения о космической погоде.

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