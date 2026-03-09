Могучие скалы в Ирландии признали местом с самыми живописными морскими пейзажами в мире

Всего в список попали шесть невероятных локаций по всему миру.

Живописные скалы Мохер на западе Ирландии, советы по посещению которых ранее давал УНИАН.Туризм, признали лучшим местом в мире для любования морскими пейзажами.

Чем поражают скалы Мохер

"Первое, что бросается в глаза на скалах Мохер, – это шум. Атлантический океан здесь не просто мягко плещется – он разбивается, бурлит и грохочет о скалы внизу. Стоя на высоте 702 фута над водой (около 214 метро – ред.), вы чувствуете, как ветер треплет вашу куртку, и перед вами простирается бескрайняя гладь", – отмечает автор подборки, эксперт по страхованию Мелисса Хатчинс из InsureandGo.

Она отмечает, что этим скалам более 320 миллионов лет – их сформировали штормы и волны.

Видео дня

"Прогуляйтесь по прибрежной тропе, и вы увидите, как пейзаж меняется с каждым шагом. В один момент солнечный свет пробивается сквозь облака и окрашивает воду в серебристый цвет. В следующий – накатывает туман, и все вокруг кажется чудесно диким", – добавляет эксперт.

Шесть мест в мире с лучшими морскими пейзажами

Всего же в список Мелиссы попали шесть невероятных локаций по всему миру:

Скалы Мохер, Ирландия. Великая океанская дорога, Австралия. Амальфитанское побережье, Италия. Мальдивы, Южная Азия. Остров Санторини, Греция. Залив Пханг Нга, Таиланд.

Другие идеи путешествий для тех, кто ищет красоту

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как посетить еще одну живописную локацию на берегу Атлантического океана – мыс Рока в Португалии, считающийся самой западной точкой Европы.

Также мы рассказывали об одном из самых красивых мест Италии – городке Полиньяно-а-Маре на берегу Адриатического моря.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.