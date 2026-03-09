Могучие скалы в Ирландии признали местом с самыми живописными морскими пейзажами в мире

Живописные скалы Мохер на западе Ирландии, советы по посещению которых ранее давал УНИАН.Туризм, признали лучшим местом в мире для любования морскими пейзажами.
Чем поражают скалы Мохер
"Первое, что бросается в глаза на скалах Мохер, – это шум. Атлантический океан здесь не просто мягко плещется – он разбивается, бурлит и грохочет о скалы внизу. Стоя на высоте 702 фута над водой (около 214 метро – ред.), вы чувствуете, как ветер треплет вашу куртку, и перед вами простирается бескрайняя гладь", – отмечает автор подборки, эксперт по страхованию Мелисса Хатчинс из InsureandGo.
Она отмечает, что этим скалам более 320 миллионов лет – их сформировали штормы и волны.
"Прогуляйтесь по прибрежной тропе, и вы увидите, как пейзаж меняется с каждым шагом. В один момент солнечный свет пробивается сквозь облака и окрашивает воду в серебристый цвет. В следующий – накатывает туман, и все вокруг кажется чудесно диким", – добавляет эксперт.
Шесть мест в мире с лучшими морскими пейзажами
Всего же в список Мелиссы попали шесть невероятных локаций по всему миру:
- Скалы Мохер, Ирландия.
- Великая океанская дорога, Австралия.
- Амальфитанское побережье, Италия.
- Мальдивы, Южная Азия.
- Остров Санторини, Греция.
- Залив Пханг Нга, Таиланд.
Другие идеи путешествий для тех, кто ищет красоту
Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как посетить еще одну живописную локацию на берегу Атлантического океана – мыс Рока в Португалии, считающийся самой западной точкой Европы.
Также мы рассказывали об одном из самых красивых мест Италии – городке Полиньяно-а-Маре на берегу Адриатического моря.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рай без толп туристов: 5 островов Средиземноморья, которые стоит посетить этим летом
- Эти 5 мест в Греции хотя бы раз в жизни должен посетить каждый
- В Ирландии туристы поражены одним островом, где сохранились язык, традиции и древние крепости
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.