28 января в Украине будет непростая зимняя погода: синоптики объявили предупреждение

Почти по всей стране введен I уровень опасности.

На среду, 28 января, почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды.

"В большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед", - предупреждают синоптики.

Также на Правобережье ожидается туман, видимость упадет до 200-500 метров.

Кроме того, на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, будет гололедица.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в феврале - прогноз на месяц

Начало февраля в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет холодным, однако в дальнейшем температура повысится. В Укргидрометцентре отмечают, что температурный режим в разных регионах будет отличаться.

По расчетам метеорологов, в северных и западных областях средние температуры ожидаются близкими к климатической норме. Зато на юге и востоке страны они могут превышать норму примерно на 1,5 градуса, а по отдельным моделям - до двух градусов в среднем за месяц.

Метеоролог Наталья Голеня прогнозирует, что первая декада февраля будет зимней, с морозами. В дальнейшем ожидаются волнообразные изменения погоды – периоды потепления будут чередоваться с возвращением минусовых температур.

