Начало февраля будет морозным, но в дальнейшем не исключено потепление, - метеоролог

По некоторым расчетам, среднемесячная температура в феврале будет на два градуса выше нормы.

Начало февраля в Украине ожидается морозным, но в дальнейшем не исключено потепление "волнами". Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, отвечая на вопрос, что на данный момент известно о феврале в целом.

"Север, запад - даем норму. Юг, восток - на 1,5 градуса выше нормы. Такие расчеты есть. Некоторые расчеты вообще есть, что на два градуса выше в целом за месяц. Не детализируя по территории", - отметила она.

По словам Голени, скорее всего, первая декада месяца будет более зимней, с морозами. "Может, в дальнейшем снова будет потепление, но оно будет волнами: то к плюсам, то к минусам с переходом", - отметила эксперт.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украину придет потепление, однако оно будет с осадками и продлится недолго.

Так, уже перед выходными температура снова снизится, а на выходных в большинство областей вернутся морозы до 10-15 градусов. Осадки на выходных будут продолжаться, в частности, на юго-востоке ожидается ледяной дождь.

Ожидается, что 31 января и 1 февраля температура снизится по всей стране. В конце текущей недели днем на севере, северо-западе и северо-востоке будет -8°...-12°, местами на западе и в центральных областях похолодает до -4°...-6° и только на Закарпатье и в южных областях воздух еще прогреется до небольших "плюсов".

