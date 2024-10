Дэвид заявил, что старается "держаться как можно дальше" от подобных людей.

Участник знаменитой британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор категорически отверг идею, что в будущем выступит с экс-коллегой по коллективу Роджером Уотерсом, который ранее написал письмо диктатору Путину. Причиной этому стали пророссийские взгляды последнего.

Ранее 78-летний гитарист на вопрос журналистов о возможном воссоединении с Уотерсом ответил, что этого никогда не произойдет. В новом интервью The Guardian у Дэвида снова поинтересовались, смогли бы они с экс-коллегой забыть о политических разногласиях и выступить на одной сцене.

"Нет, абсолютно нет", - ответил тогда Гилмор.

Он отметил, что не хочет иметь ничего общего с человеком, который поддерживает убийство людей и кровавую диктатуру.

"Я стараюсь держаться подальше от людей, которые активно поддерживают геноцид и автократических диктаторов, таких как Путин и Мадуро (президент Венесуэлы - УНИАН). Ничто не заставило бы меня делить сцену с кем-то, кто считает, что пренебрежительное отношение к женщинам и ЛГБТ-сообществу является нормальным. С другой стороны, я бы хотел вернуться на сцену с Риком Райтом (покойный клавишник Pink Floyd - УНИАН), который был одним из самых чувственных и наиболее музыкально одаренных людей, которых я когда-либо знал", - заявил гитарист.

Что известно о группе Pink Floyd

Рок-группа была основана в Лондоне в 1965 году. Она стала одним из самых влиятельных коллективов в истории музыки. Основными участниками коллектива являются Сид Барретт, Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ник Мейсон, кстати, он единственный участник, который был с группой от начала до конца, Ричард Райт.

Группа прославилась благодаря нескольким легендарным альбомам, среди которых "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" и "The Wall". Pink Floyd была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1996 году, а также стала частью Зала славы британской музыки в 2005 году.

Напомним, ранее группа Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов с продажи своего сингла на помощь Украине. Слушатели пожертвовали 450 тысяч, а остальную сумму добавили сами Дэвид Гилмор и Ник Мейсон.

